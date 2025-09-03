Южноуральцы начали тестировать систему дистанционного электронного голосования

Масштабная тренировка продлится до 20:00 4 сентября

С 3 сентября по всей стране стартовало тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Тренировка пройдет до 20:00 4 сентября в 24 регионах, включая Челябинскую область, сообщает Общественный штаб наблюдения за выборами в регионе.

«Это важное событие не только для избирателей, но и для наблюдателей. В рамках тренировки отрабатываются все этапы — от подачи заявки до подсчета голосов и подписания протоколов», — пояснили в штабе.

Челябинские наблюдатели тестируют, как работает портал, его возможности. Также важно, чтобы в дни голосования система работала стабильно, без сбоев и «зависания».

Впервые подобная тренировка проходит с привлечением наблюдателей. В штабе отметили, что если эксперимент пройдет удачно, то к следующим выборам подобные тренировки полностью перейдут в полномочия региональных общественных палат.

Напомним, в Челябинской области выборы депутатов в Законодательное собрание региона и местные органы законодательной власти пройдут 12, 13 и 14 сентября. Накануне бюллетени для выборов передали в избирательную комиссию Челябинской области.