Южноуральцы начали скупать полисы от укуса клеща на почте

Продажи полисов «Антиклещ» резко выросли в марте

В марте жители Челябинской области стали активно покупать полисы «Антиклещ» в отделениях «Почты России». За две недели от укуса клеща уже застраховались около 500 человек, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

«Почта присутствует на всей территории Челябинской области: и в крупных городах, и в небольших удаленных населенных пунктах, где нет офисов страховых компаний. Чтобы оформить полис, южноуральцам достаточно обратиться в ближайшее почтовое отделение», — говорит директор регионального управления «Почты России» Владимир Образцов.

За полисом можно прийти в отделение лично, либо вам его на дом принесет почтальон.

На почте можно оформить страховые полисы от укусов клещей четырех крупных страховщиков региона. Полисы стоят в пределах 390 рублей и действуют год. Сумма страхового покрытия варьируется от 500 тысяч рублей до 2 млн рублей. Для оформления полиса (на себя или на другого человека) нужно сообщить оператору почтового отделения полное имя, дату рождения и контактный телефон человека. Также необходимо предъявить паспорт.

В 2023 году жители Челябинской области приобрели на почте около 8 тысяч полисов от укусов клещей, что на 14% больше, чем в 2022 году.

Между тем, по данным компании «Альфа страхование», в 2023 году Челябинская область стала лидером по количеству обращений за страховой выплатой при укусе клеща. За выплатой обратился примерно каждый пятый застрахованный (22,14% от общего числа оформивших полис).

