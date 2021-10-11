Южноуральцы могут заявить о себе и стать лауреатами премии «Знание»

Это могут сделать все, кто считает свой вклад в просвещение важным и значимым

Номинировать можно не только себя, но и других людей или их интересные проекты. В России стартовал прием заявок на просветительскую премию «Знание». Подать заявку можно на сайте premiya. znanierussia. ru до 1 ноября 2021 года. Она включает 13 номинаций в различных областях: наука и технологии, бизнес, история, экология, культура. Заявиться можно также за просветительскую деятельность в школах и вузах, на ТВ и радио, создание просветительского фильма или проведение мероприятия, сообщают организаторы премии.

Председатель регионального общества «Знание» Владимир Лушников рассказывает, что просветительской работой на Южном Урале занимаются тысячи человек, и почти всегда — безвозмездно. Поэтому очень важно поощрять и рассказывать о лучших.

«С региональным Обществом „Знание“ сотрудничает более ста лекторов, занимающихся просвещением населения. Мне сложно выделить кого-то конкретного — все достойны награды! Однако, в номинацию „За общий вклад в просвещение“ я буду рекомендовать проект „Народный университет“, лекторы которого учат население финансовой и правовой грамотности, основам работе на ПК и так далее. Кстати, одним из самых активных слушателей „Народного университета“ является 92-летняя жительница Коркино. Эта дама не пропускает ни одной лекции, всегда задает вопросы, за считанные месяцы разобралась, как пользоваться компьютером и Интернетом», — добавляет Владимир Лушников.

По информации комитета по делам образования Челябинска, в образовательной системе города трудятся более 30 тысяч человек, более половины из которых — педагогические работники. За свой труд, в том числе просветительский, представители муниципальной образовательной системы неоднократно получали различные награды и признание общественности. На Просветительскую Премию «Знание» челябинские педагоги также представят свои проекты, направленные на развитие талантов и способностей подрастающего поколения, на создание комфортных условий для получения высоких результатов в образовательной деятельности.

Лауреатов премии пригласят к сотрудничеству с российским Обществом «Знание». Кроме того, они станут резидентами образовательного продюсерского центра «Машук» и смогут продвинуть свой контент на широкую аудиторию. Итоги конкурса подведут в конце ноября, торжественная церемония награждения состоится 7 декабря 2021 года в Москве.