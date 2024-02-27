Южноуральцы могут выиграть для региона аллею редких деревьев

Челябинская область снова примет участие во всероссийском сборе макулатуры

Всероссийский сбор макулатуры стартует с 4 марта. На Южном Урале традиционный экомарафон пройдет в форме соревнований между районами и городами. Если общий результат региона превысит 100 тонн, финалисты получат ценные призы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на оргкомитет акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!».

К участию приглашаются учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения всех населенных пунктов Челябинской области.

Участники должны собрать более 300 кг макулатуры в одном месте (для отдаленных районов — от 500 кг в зависимости от расстояния до пункта приема макулатуры, уточнять у координатора) и до конца марта оставить заявку на официальном сайте акции сдавай-бумагу.рф. Вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом организаторов согласно расписанию.

«По результатам акции будет составлен „зеленый“ рейтинг области. В случае если общий результат региона превысит 100 тонн, финалисты получат ценные призы (на выбор), в числе которых аллея из 10 саженцев редких пород деревьев (маньчжурского ореха, дуба, явора, туи), книги по эффективности, саморазвитию и личностному росту, телескоп, микроскоп и другие», — говорят в оргкомитете.

Основная задача акции — привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью в использовании природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Инструкция по сдаче макулатуры. Сдавать можно глянцевые журналы и газеты, офисную бумагу, тетради, крафт-бумагу, бумажную упаковку, картон; книги, не представляющие литературной ценности, архивы и документацию. Для сдачи следует удалить пластиковые элементы, извлечь бумагу из файлов, от старых календарей и тетрадей необходимо отделить металлические пружины, хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки; коробки развернуть и сложить.

Не принимаются чеки (в них нет целлюлозы), ламинированная и влагостойкая бумага (из которой делают, например, одноразовую посуду), упаковка от яиц (это не картон, а валяная целлюлоза), бумажные салфетки и полотенца.

Гофрокартон в связи с его малой удельной плотностью принимается или кипованный прессом, или хорошо развернутый и компактно свернутый в объеме не более одного кубометра — по дополнительной заявке, согласованной с координатором акции. В противном случае переработка гофрокартона нецелесообразна с точки зрения экологии: малый вес при большом объеме в процессе транспортировки не перекрывает вреда от автомобильных выхлопов.