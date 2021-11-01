Южноуральцы могут узнать информацию о введенных ограничениях на стопкоронавирус.рф

На портале создана карта ограничений

В России 47 регионов уже ввели QR-коды на посещение различных учреждений. В их числе и Челябинская область. Какие именно коды и в каких случаях требуются — можно увидеть на карте ограничений на портале стопкоронавирус.рф.

С первого октября рост заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 60%. Чтобы сократить передачу вируса, в регионах вводятся ограничения на посещение театров, кино, ресторанов и фитнес-залов. Разработана карта, которая показывает, где в России действуют QR-коды. Данные собраны и подготовлены Центрами управления регионами.

«Сейчас в медиасреде отмечается повышенный запрос граждан на информацию об ограничениях по QR-кодам. Меры, принимаемые губернаторами, могут отличаться в зависимости от регионов. Для того чтобы любой житель мог разобраться, какие именно ограничения и на какой срок утверждены органами власти и введены в его городе, мы собрали максимально полную информацию и представили ее на сайте стопкоронавирус.рф», — прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Картой эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф ежемесячно пользуется более четырех миллионов уникальных посетителей. Обновление происходит раз в неделю, но из-за того, что ситуация быстро меняется, возможны более частые изменения данных по ограничениям.

«Тепловая карта эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф сегодня окрашена преимущественно в красные тона. Это означает, что заболеваемость высока, нагрузка на систему здравоохранения — тоже. Неслучайно регионы внедряют QR-коды. И тут важно, чтобы справки о перенесенной болезни, сделанном ПЦР или сертификаты прививок были настоящими. Проверить QR-код помогает приложение «Госуслуги. Стопкоронавирус», — отметил заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков.

Напомним, с января 2021 года проводится массовая вакцинация: широко используются двухкомпонентные вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт». Вакцинация бесплатна и доступна для любого. Записаться на прививку можно через портал «Госуслуги» или по телефону 122.

Напомним, Челябинская область среди других регионов РФ получит деньги на борьбу с коронавирусом. Постановление об этом за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства Российской Федерации.



В Челябинской области с 11 октября ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан. Поставить прививку бесплатно можно как в любой поликлинике, так и мобильных пунктах вакцинации. Однако многие граждане интересуются, можно ли принимать какие-то препараты перед вакцинацией и какую вакцину поставить людям, страдающим хроническими заболеваниями или аллергией. Специалисты Роспотребнадзора ответили на пять самых популярных вопросов.

