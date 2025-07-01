Южноуральцы могут увидеть «Истории Победы» на памятных монетах

Фотовыставка монет Банка России открылась в историческом парке

Сегодня, 1 июля, в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» открылась фотовыставка монет Банка России, посвященная 80‑летию Великой Победы. В экспозиции представлены увеличенные фотографии монет, на которых запечатлены ключевые события 19411945 годов, сообщает пресс-служба челябинского отделения Банка России.

На монетах изображены Сталинградская битва, танковое сражение на Курской дуге, мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, Знамя Победы над Рейхстагом. Посетители выставки могут увидеть на монетах не только памятные события, но и изобретателей, создававших легендарные образцы вооружения.

Так, на выставке представлены фотографии нескольких монет из серии «Оружие Победы», например, 25‑рублевая монета в честь инженера-конструктора Михаила Кошкина — создателя легендарного танка Т‑34.

Одна из фотоэкспозиций посвящена стойкости и мужеству защитников блокадного Ленинграда. На памятной монете изображены вооруженные винтовками красноармеец, моряк, рабочий. Образы на монете напоминают медаль «За оборону Ленинграда», которая была учреждена в 1942 году. Ей награждали военнослужащих и мирных жителей.

Каждый стенд экспозиции сопровождается подробной информацией: год выпуска монеты, материал, из которого она изготовлена, имена художников, которые трудились над дизайном. Фотовыставку монет Банка России «Истории Победы» можно посмотреть в историческом парке «Россия — Моя история» до 31 июля. Вход бесплатный.