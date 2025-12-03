Южноуральцы могут стать участниками программы «Лидеры России»

В шестом сезоне он впервые пройдет в новом формате

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» продолжает прием заявок на обновленный конкурс «Лидеры России. Команда». В отличие от предыдущих сезонов, где соревновались одиночные участники, теперь за победу будут бороться управленческие коллективы из пяти человек. Подать заявку можно до 29 декабря 2025 года через официальный сайт лидерыроссии.рф.

«Сегодняшний мир настолько сложен, что почти нет серьезных задач, которые можно решить в одиночку, они решаются командой. А если управленец не может собрать людей вокруг себя, возникают вопросы к его лидерским способностям. Все-таки командность, коллективная работа — это то, что свойственно российским традиционным ценностям. В этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами из пяти человек, которые связаны друг с другом совместной деятельностью», — отметил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко.

К участию приглашаются профессиональные команды, члены которых имеют не менее двух лет руководящего опыта. Возрастной диапазон — от 18 до 55 лет. Уникальность нового сезона в том, что к конкурсу впервые допускаются победители прошлых лет.

Шестой сезон проекта «Лидеры России. Команда» продлится до лета 2026 года. Участники, прошедшие отбор, станут известны после новогодних праздников. Зимой их ждут дистанционный этап и онлайн-тестирования. Весной состоятся онлайн-полуфиналы по категориям, а очные финальные мероприятия пройдут в июне 2026 года в Мастерской управления «Сенеж».