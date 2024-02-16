Южноуральцы могут стать донорами костного мозга

Поучаствовать в донации призывают в рамках всероссийской акции

Челябинская область присоединилась к эстафете «Поколение добра», направленной на поиск людей, готовых прийти на помощь нуждающимся и спасти чью-то жизнь. С 5 февраля по 5 марта все неравнодушные смогут пожертвовать кровь и ее компоненты в любой службе крови области.

«Подобрать подходящего донора [костного мозга] — задача очень непростая. А бывают моменты, когда этого донора просто нет. Для подбора стволовых клеток пациенту необходимо до тысячи доноров. Поэтому сегодня важен каждый из нас!» — отметил заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов.

После посещения станции переливания крови доноров просят разместить фото или видео во «ВКонтакте» с хэштегом #ПоколениеДобраЧелябинск, чтобы передать друзьям и близким эстафету добрых дел.