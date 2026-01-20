Южноуральцы могут пройти диспансеризацию вечером или в выходные

Также для этого можно использовать рабочий день с сохранением заработной платы

В Челябинской области местных жителей приглашают пройти диспансеризацию. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области, в 2026 году она доступна тем, кто родился в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005, 2008 году, а также местным жителям старше 40 лет.

Для того чтобы пройти диспансеризацию, можно получить освобождение от работы с сохранением заработной платы, а также пройти обследования вечером в будние дни или по субботам.

Записаться можно на портале «Госуслуги», по телефону или в регистратуре поликлиники, к которой вы прикреплены.

Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» развивается система диспансеризации, а россияне держат свое здоровье под контролем.