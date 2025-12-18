Южноуральцы могут принять участие в игре «Новогодние предсказания»

Новогодняя акция для подписчиков проходит в сообществе ИА «Первое областное» во ВКонтакте

В сообществе ИА «Первое областное» во ВКонтакте проходит новогодняя акция для подписчиков.

Условия и подробности онлайн-игры рассказываем под конкретным постом на нашей страничке в ВК.

Чтобы участвовать, надо подписаться на страницу, поставить лайк на конкурсный пост и оставить комментарий с кодовым словом и узнать, что судьба готовит для вас в наступающем году.

С 17 по 29 декабря подписчики сообщества могут написать комментарий со словом «печенье», чтобы получить персональное предсказание на будущий год и возможность выиграть один из подарков.

Итоги акции узнаем 29 декабря 2025 года на официальной странице телеканала в социальной сети «ВКонтакте».