Южноуральские власти смогут получить грант для поддержки семей в трудной жизненной ситуации

Прием заявок начнется 21 марта и продлится до 1 апреля 2022 года

Фонд поддержки детей объявил грантовый конкурс комплексных проектов муниципальных образований. Рассматриваются предложения по развитию эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщили в пресс-службе Минсоца Челябинской области.

Конкурс проводится по двум направлениям: сохранение и восстановление семейной среды развития и воспитания детей; профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

«Цель проектов первого направления — внедрение (развитие) эффективных механизмов, форм и методов межведомственного взаимодействия в решение проблемы социального сиротства, сохранения и восстановления семейного окружения ребенка. Проекты второго направления нацелены на реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактику безнадзорности и правонарушений», — пояснили в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.

Принять участие могут сельские, городские поселения, муниципальные районы, городские округа, внутригородские территории городов, где реализуются инновации или сформированы перспективные проектные предложения.

На реализацию каждого проекта, который пройдет конкурсный отбор, Фонд направит до двух миллионов рублей.

Прием заявок начнется 21 марта и продлится до 1 апреля 2022 года. Заявку необходимо отправить в Фонд по почте с пометкой «На конкурс комплексных проектов муниципальных образований» по адресу: ул. Енисейская, д. 2, стр. 1, ГСП-4, Москва, 127994. Консультацию можно получить по телефону: 8 (495) 374-53-06 (доб. 142, 145).