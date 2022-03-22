Южноуральцы могут предложить свои идеи развития государства

Самые яркие предложения представят президенту Владимиру Путину

Жители Челябинской области могут принять участие во втором форуме «Сильные идеи для нового времени». Форум стартовал две недели назад, и за это время на проект поступило более 1200 идей от жителей России. Об этом 22 марта заявила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на пресс-конференции, посвященной работе форума.

Сбор идей идет на крауд-платформе ideas. roscongress. org по семи направлениям. Заявки можно подать до 22 апреля. Затем председатель и бюро экспертного совета Агентства отберут топ-100 идей. Уже в июле планируется провести очный форум, на котором по планах должно состояться представление топ-10 идей президенту России Владимиру Путину.

Форум «Сильные идеи для нового времени» направлен на реализацию самых сильных предложений, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.

Первый форум прошел в ноябре 2020 года. Поступило 15 тыс. идей. Больше 58 идей завершили акселерационную программу, 150 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.