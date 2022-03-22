Жители Челябинской области могут принять участие во втором форуме «Сильные идеи для нового времени». Форум стартовал две недели назад, и за это время на проект поступило более 1200 идей от жителей России. Об этом 22 марта заявила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на пресс-конференции, посвященной работе форума.
Сбор идей идет на крауд-платформе ideas. roscongress. org по семи направлениям. Заявки можно подать до 22 апреля. Затем председатель и бюро экспертного совета Агентства отберут топ-100 идей. Уже в июле планируется провести очный форум, на котором по планах должно состояться представление топ-10 идей президенту России Владимиру Путину.
Форум «Сильные идеи для нового времени» направлен на реализацию самых сильных предложений, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.
Первый форум прошел в ноябре 2020 года. Поступило 15 тыс. идей. Больше 58 идей завершили акселерационную программу, 150 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.