Южноуральцы могут предложить инициативы по развитию страны на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Сбор заявок продлится до 22 апреля

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с фондом «Росконгресс» организует форум «Сильные идеи для нового времени». Сбор идей продлится до 22 апреля 2022 года. Очные мероприятия форума с презентацией идей регионов планируются в июле, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Цель форума — выбрать и реализовать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижения национальных целей развития до 2030 года.

«В этом году мы вновь собираем перспективные предложения всех неравнодушных граждан по развитию России. Ждем на форум людей, которые открыты для диалога и готовы делиться своим опытом и идеями для изменений к лучшему. Все инициативы будут рассматривать эксперты топ-уровня, лучшие из предложений по итогам форума получат поддержку и будут реализованы по всей России», — поделилась генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Сбор идей пройдет до 22 апреля на крауд-платформе. В рамках второго этапа, который продлится до 6 мая, эксперты отберут топ-1000 идей, после чего председатель и бюро экспертного совета АСИ отберут топ-100 идей. В июле состоится очный форум, на котором 10 идей представят руководству страны.

Участники форума смогут проработать идею и получить обратную связь от экспертов, а также подготовить проекты на базе своих идей, найти сторонников и единомышленников.