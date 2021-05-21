Южноуральцы могут попасть в команду Тимура Бекмамбетова

Знаменитый кинорежиссер объявил о поиске талантливых людей на просветительском марафоне «Новое знание»

Масштабный просветительский марафон «Новое знание» продолжает работу. 20 мая он стартовал на онлайн-площадке. В работе марафона принимают участие 150 спикеров, их лекции доступны для более чем пяти миллионов человек. До 22 мая специалисты из разных сфер — от нейробиологов и специалистов по искусственному интеллекту до кинорежиссеров и именитых журналистов — читают лекции и семинары. Среди заявленных лекторов — Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск.

Накануне, 20 мая, кинорежиссер Тимур Бекмамбетов презентовал слушателям марафона новый формат кино — Screenlife (экранная жизнь). Он активно продвигает новый жанр, когда любой может может стать кинорежиссером, используя свой телефон и функцию «захват видео».

«Это тот формат, который очень легко делать в домашних условиях. Я думаю, что это кино будет массовым. Все, кто нас слушает, попробуют записать свои телефоны, попробуют рассказать истории через запись телефонов. И я буду очень рад, если вы нас найдете, и мы вам поможем, научим, как это делать. У нас есть материалы образовательные. У нас есть курсы, которые позволяют людям научиться. И у нас есть большая потребность в талантливых людях, которых мы будем привлекать к созданию своих фильмов», — рассказал Тимур Бекмамбетов на онлайн-встрече.

За один день в марафоне «Новое знание» выступил 31 спикер. 21 мая ведущие политики России озвучат свои темы. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подготовил лекцию на тему «FakeNews vs Чистое знание», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет открытый урок-дискуссию «Актуальные уроки международных отношений». Мэр Москвы Сергей Собянин расскажет об урбанистике.

В субботу, 22 мая, в 18:00 с лекцией выступит Стив Возняк — изобретатель, инженер-электронщик и программист, соучредитель компании Apple Computer — с лекцией «Заменит ли искусственный интеллект человеческий разум».

Марафон продлится до 22 мая включительно. На сайте можно посмотреть прошедшие лекции и ознакомиться с полной программой главной образовательной площадки страны.