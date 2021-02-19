Волшебное слово поможет получить консультацию ПФР по телефону

Рассказываем, как оформить дистанционный доступ к сотрудникам ведомства

Жители Челябинской области могут получить консультации в Пенсионном фонде России по телефону. Это очень удобно, особенно для пенсионеров и маломобильных граждан. Однако, чтобы специалист ПФР мог сообщить человеку персональную информацию, звонящий должен назвать кодовое слово.

Как получить такое «волшебное» слово?

«Кодовое слово южноуральцы определяют самостоятельно в Личном кабинете гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда, в „Настройках идентификации личности посредством телефонной связи“. Кроме этого, определить самостоятельно кодовое слово и подать соответствующее заявление можно в клиентской службе управления ПФР», — сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ.

При следующем звонке специалисту ПФР нужно будет назвать свои данные и кодовое слово, после чего можно будет уточнить персональную информацию.

Обратиться за консультацией в ПФР сегодня можно:

— по единому региональному справочному телефону 8-800-600-02-77;

— по справочному телефону отделения ПФР 8-351-282-28-28;

— по телефону горячей линии управления ПФР по месту жительства.