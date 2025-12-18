Южноуральцы могут получать уведомления в MAX о готовности документов

Оповещения придут о бумагах, оформленных в центрах «Мои документы»

Жители Челябинской области, оформившие документы в центрах «Мои документы», могут узнать об их готовности через национальный мессенджер MAX. Нововведение должно сделать более удобным взаимодействие граждан с госучреждениями.

Теперь можно будет не отслеживать статус готовности документа, не звонить в контакт-центр, а сразу получить уведомление в мессенджере. Кроме того, записаться на прием в МФЦ уже можно через чат-бот в MAX. Также в нем можно найти ближайший к себе центр и узнать его режим работы.

Найти чат-бот можно в национальном мессенджере по запросу «МФЦ Челябинской области».

