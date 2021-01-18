Престижный челябинский конкурс «Андрюша» изменил сроки приема заявок

Организаторы ждут работы детей в нескольких номинациях.

Детский благотворительный фонд «Андрюша» изменил сроки приема заявок на традиционный ежегодный конкурс талантов. Сначала их планировалось принимать до 1 февраля, однако организаторы заявили о продлении сроков.

«По многочисленным просьбам педагогов и родителей мы приняли решение о продлении сроков на две недели, до 15 февраля. Мы хотим, чтобы все желающие могли проявить свои способности и получить новые возможности для развития», — комментируют ситуацию в оргкомитете конкурса.

В этом году премия «Андрюша» проводится в 12 раз. В рамках конкурса талантливые дети соревнуются в нескольких номинациях: «вокал», «танцы», «актерское мастерство» и «живопись». Оценивать одаренных ребят приглашают знаменитых деятелей культуры. Председателем жюри традиционно остается народный артист России, продюсер, режиссер Андрис Лиепа.

Благодаря премии «Андрюша» ребята попадают на международные конкурсы, фестивали и концерты, выигрывают обучение в творческих школах и на мастер-классах.

Подать заявку на участие в конкурсе «Андрюша-2021» можно по ссылке.