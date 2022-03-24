Южноуральцы могут написать письма поддержки участникам спецоперации

Послания могут быть как личными, так и коллективными

Жители Челябинской области могут отправить письмо со словами поддержки участникам спецоперации на Украине, приняв участие в акции «Письмо солдату». Письма могут быть как бумажными, так и электронными, сообщают организаторы акции.

Бумажное письмо

И дети, и взрослые, желающие поддержать участников спецоперации, могут написать письмо с теплыми словами и отправить его по адресу: 129090, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 1, Центральный дом Российской армии. На конверте нужно указать «Письмо солдату». Письма отправляются адресатам раз в три дня.

Электронное письмо

Такой вариант подходит и для личных, и для коллективных писем. Например, написать его может целый класс. Сделать это можно на сайте «Напиши солдату.рф». Все письма отправляются в воинские части и публикуются на сайте.

Акция проходит с 1 марта по 15 апреля 2022 года при поддержке министерства обороны РФ и министерства просвещения РФ.