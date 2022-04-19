Южноуральцы могут написать Алексею Текслеру личные сообщения в Телеграм

Канал губернатора Челябинской области запустил чат-бота для обратной связи

Губернатор Алексей Текслер объявил о запуске обратной связи в своем Телеграм-канале. Теперь южноуральцы смогут рассказать главе региона о своих проблемах и историях не только в официальных акаунтах в «ВКонтакте» и «Одноклассники». Чат-бот для обратной связи работает с сегодняшнего дня. Алексей Текслер пригласил жителей региона для общения.

«Каждый день я читаю десятки, а порой и больше ваших обращений в социальных сетях. Нет более ценного источника информации: узнаю о происшествиях, сложных ситуациях, реальном положении вещей в территориях. Иногда требуется адресная помощь. Ни одно обращение не остается без внимания. И очень приятно читать потом сообщения, что проблема решена», — написал губернатор у себя в Телеграм-канале.

Он отметил, что теперь возможность обратной связи есть и в Телеграм.

«Пишите по адресу @alexeytexler_chat. Буду рад обратной связи», — написал Алексей Текслер.