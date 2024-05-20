Южноуральцы могут бесплатно проверить родинки на доброкачественность

Акция кожно-венерологического диспансера продлится две недели, с 20 по 31 мая

Жители Челябинской области могут бесплатно проверить качество родинок. Акция пройдет с 20 по 31 мая в отделениях областного кожвендиспансера в Челябинске, Чебаркуле, Троицке, Златоусте, Сатке, сообщили в Минздраве.

По словам дерматологов, внезапное появление новообразований на коже может сигнализировать о серьезных заболеваниях.

«Вирусные бородавки и папилломы, себорейные кератомы, мягкие фибромы, невусы, кератоакантомы, меланома, базально-клеточный и плоскоклеточный рак кожи — это лишь малая доля образований, встречающихся на коже человека, и их появление — повод обратиться к врачу. В рамках акции образования исследуют с применением дерматоскопии. По результатам осмотра пациентам будет разработан индивидуальный план лечения», — говорится в сообщении.

Помощь всем пациентам оказывается в рамках программы ОМС, то есть бесплатно.

Прием пройдет по предварительной записи по телефону 8-800-201-06-29 (при записи нужно указать, что обращение в рамках акции, для записи нужны данные паспорта и полиса ОМС), на порталах «Госуслуги» и «Здрав. талон».