В Челябинской области проходит профилактическая операция «Оружие-2026». Южноуральцы добровольно сдают незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.
Мероприятие проводится с середины февраля. И за это время южноуральцы сдали уже 69 единиц оружия и более 400 патронов различного калибра. За добровольную сдачу предусмотрено вознаграждение, и оно с 5 мая значительно увеличилось. Например, за охотничье гладкоствольное оружие выплата выросла в 5 раз, за боеприпасы к нему — в 12 раз.
Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие или боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления.
Операция «Оружие-2026» продлится в Челябинской области до 1 ноября.
