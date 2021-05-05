Жителям Челябинской области напоминают, что осталось всего несколько дней для подачи заявки на участие во всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн». Зарегистрироваться можно до 7 мая. Более 12 тысяч южноуральцев уже присоединились к акции, отмечает пресс-служба правительства региона.
«Всего по стране к акции уже присоединились более полумиллиона человек. Из-за ограничительных мер по коронавирусу „Бессмертный полк“ в 2021 году снова пройдет в онлайн-формате. Прошлогодний пилотный проект получил хороший отклик — трансляция шла 20 дней на сайте polkrf.ru и в социальных сетях. За это время ее посмотрели более 25 миллионов человек по всему миру», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Подать заявку на участие можно по ссылке. Тем, кто уже регистрировался в 2020 году, можно продублировать прошлогоднюю заявку. В ответ на электронную почту придет письмо, в котором будет указано время трансляции вашего участника.
Увидеть виртуальное шествие можно будет 9 мая в 15:00 по местному времени на областных телеканалах, городских экранах и соцсетях.