Южноуральцы еще два дня могут регистрироваться на участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

К виртуальному шествию присоединились уже более полумиллиона человек со всей России

Жителям Челябинской области напоминают, что осталось всего несколько дней для подачи заявки на участие во всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн». Зарегистрироваться можно до 7 мая. Более 12 тысяч южноуральцев уже присоединились к акции, отмечает пресс-служба правительства региона.

«Всего по стране к акции уже присоединились более полумиллиона человек. Из-за ограничительных мер по коронавирусу „Бессмертный полк“ в 2021 году снова пройдет в онлайн-формате. Прошлогодний пилотный проект получил хороший отклик — трансляция шла 20 дней на сайте polkrf.ru и в социальных сетях. За это время ее посмотрели более 25 миллионов человек по всему миру», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Подать заявку на участие можно по ссылке. Тем, кто уже регистрировался в 2020 году, можно продублировать прошлогоднюю заявку. В ответ на электронную почту придет письмо, в котором будет указано время трансляции вашего участника.

Увидеть виртуальное шествие можно будет 9 мая в 15:00 по местному времени на областных телеканалах, городских экранах и соцсетях.