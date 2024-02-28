Южноуральцы доставили гуманитарную помощь жителям Авдеевки

Они получили продуктовые наборы, медикаменты и вещи первой необходимости

«Сегодня передаем гуманитарные наборы и нескольких человек отвезем в больницу города Ясиноватая»,

— отметил первый заместитель главы города Волновахи и Волновахского района в ДНР Дмитрий Гатов.