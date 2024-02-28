Сегодня, 28 февраля, представители Челябинской области доставили гуманитарную помощь в Авдеевку. Местные жители получили 30 продуктовых наборов, а также медикаменты и вещи первой необходимости, сообщает администрация Волновахи.
«Сегодня передаем гуманитарные наборы и нескольких человек отвезем в больницу города Ясиноватая», — отметил первый заместитель главы города Волновахи и Волновахского района в ДНР Дмитрий Гатов.
Ранее замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил южноуральских бойцов 90‑й танковой дивизии орденами Мужества за участие в освобождении Авдеевки.
Населенный пункт вошел в состав Ясиноватского городского округа, который является подшефной территорией Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе телемарафона «Всё для Победы!», который прошел на канале ОТВ.
Добавим, что у Челябинской области в Донбассе две подшефные территории: Волноваха, где за эти два года восстановлено и построено 38 объектов, в том числе жилой дом, и Ясиноватая, где южноуральцы не просто помогают отстраивать разрушенные здания (восстановлено 12 объектов), но и фактически взяли на себя обеспечение жизнедеятельности территории.
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