Южноуральцы делятся опытом благоустройства на форуме в Казани

В Татарстане проходит «Малая родина — сила России»

Главы территорий обменялись опытом благоустройства детских площадок на втором региональном этапе форума «Малая родина — сила России», который проходит в Казани, сообщает Центр управления регионом.

Челябинскую область представили четыре участника из Сосновского района. Например, глава Кременкульского сельского поселения Александр Глинкин рассказал о внедрении «умного освещения», которое может менять свою яркость и автоматически отключаться в зависимости от времени суток и погодных условий. Эта система в Кременкульском СП позволила сократить количество ДТП, а сэкономленные средства от использования энергоэффективных технологий направили на другие нужды поселения.

«Для себя я отметил опыт создания детской площадки сразу для трех возрастов: от малышей до подростков. Самое главное — нужно общаться с жителями и учитывать их мнение, чтобы они понимали, что все делается для их комфорта», — говорит Глинкин.

Форум «Малая родина — сила России» поэтапно проходит в 16 регионах страны. В каждом принимающем городе своя тема обсуждения. В Казани обсуждают опыт создания комфортной среды для жизни, так как практически любой муниципалитет здесь имеет успешную практику в этой сфере.

Итоговые мероприятия форума пройдут в апреле 2025 года в Москве.