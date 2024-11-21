Южноуральцы чаще всего заводят шотландских кошек и самоедских лаек

Беспородных пушистиков челябинцы забирают в девяти из десяти случаев

Жители Челябинской области предпочитают заводить кошек, нежели собак, притом часто южноуральцы выбирают беспородных животных. По данным платформы «Авито», пушистиков в добрые руки из объявлений забирают в девяти из десяти случаев.





Среди породистых кошек в октябре этого года челябинцы чаще всего выбирали шотландских кошек, невских маскарадных и ориентальных. В прошлом году самыми популярными породами среди южноуральцев были невская маскарадная кошка, бенгальская, шотландская, британская и мейн-кун.



Если говорить о собаках, то этой осенью челябинцы предпочитали самоедских лаек, аляскинских маламутов, болонок и далматинов.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что в 2024 году южноуральцы на треть увеличили траты на домашних животных. Средний чек по итогам первого полугодия составил 5 тысяч рублей в месяц.

При этом владельцы собак тратят почти в полтора раза больше, чем владельцы кошек.