Южноуральцы будут учиться от 4 до 6 лет по новой схеме высшего образования

Срок будут определять временем, необходимым для качественной подготовки студентов

В учебном году 2026/2027 ведущие российские вузы перейдут на новую систему образования, с 2027-го ее начнут внедрять все вузы. По ней базовое высшее образование студенты будут получать в срок от 4 до 6 лет, сообщили в Минобрнауки России изданию «РИА Новости».

«Срок обучения будет определяться временем, которое необходимо для качественной подготовки студентов по той или иной специальности»,— уточнили в ведомстве.

Например, учиться на врача, учителя или инженера придется пять лет. По сложным и наукоемким направлениям срок обучения составит шесть лет. Четырехлетняя программа обучения предусмотрена для сфер туризма, гостеприимства и некоторых других.

Напомним, в 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ о совершенствовании национальной программы высшего образования. По новой системе предусмотрены базовое высшее образование со сроком обучения от 4 до 6 лет, специализированное высшее образование со сроком обучения от года до 3 лет и аспирантура — ее выделили в отдельный вид профессионального высшего образования. Сейчас программу тестируют в шести российских вузах, в следующем учебном году ее внедрят в ряд других крупных вузов страны. С учебного года 2027/2028 внедрять ее начнут все российские вузы.