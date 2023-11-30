Южноуральцы бесплатно отправили в зону СВО почти 1 500 посылок

Жители Челябинской области активно пользуются предложением Почты России

За полгода жители Челябинской области отправили в зону спецоперации почти 1 500 посылок бесплатно, воспользовавшись предложением Почты России. Самым активным по отправке посылок месяцем стал октябрь — на фронт ушло 334 отправления, передает корреспондент Первого областного информагентства со ссылкой на пресс-службу УФПС по региону.

Напомним, бесплатные посылки в адрес военнослужащих на СВО оператор принимает с 1 мая 2023 года. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг.

Отправления сдаются в открытом виде. Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты России в Москве, оттуда их забирают представители Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Правила бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре Почты России по телефону 8-800-100-00-00.