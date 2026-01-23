Южноуральцы активно пользуются приложением «VK Видео»

﻿Сервис преодолел отметку в 100 млн установок

С момента официального запуска в сентябре 2023 года пользователи установили приложение «VK Видео» на мобильные устройства и Smart TV 100 миллионов раз, сообщают в компании. Динамика развития сервиса демонстрирует уверенный рост. Уже в декабре 2025 года ежемесячная аудитория «VK Видео» составила 81,5 миллиона человек. А в первую неделю января 2026 года среднесуточное количество зрителей превысило 42 миллиона.

Одним из ключевых показателей стал объем потребления контента. Общее время просмотров на платформе в конце 2025 года выросло в 2,1 раза (на 110%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Особенно высокий уровень вовлеченности аудитории зафиксирован на больших экранах. В январские праздничные дни пользователи, которые смотрели «VK Видео» на Smart TV, в среднем проводили за просмотром более 4 часов (241 минуту) в день.