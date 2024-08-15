Южноуральцы активно подписывают контракты на военную службу

Ежедневно в пункт отбора приходит до 30 человек

Южноуральцы, заключившие контракт на военную службу, понимают, что именно сейчас то время, когда Родина нуждается в них. Кроме того, для военнослужащих предусмотрен широкий перечень федеральных и региональных мер поддержки. Подробно обо всех нюансах службы по контракту рассказал новый начальник челябинского пункта отбора Павел Ильинов.







Ежедневно в пункт отбора приходит до 30 человек. Практика краткосрочных контрактов ушла, сейчас минимальный срок заключения контракта составляет один год.



«Совместно с правительством Челябинской области стараемся, чтобы количество добровольцев, желающих участвовать как в специальной военной операции, так и под заключение контракта, взросло», — говорит Павел Ильинов.

К такому шагу мужчины подходят осознанно, поэтому средний возраст потенциальных военных от 35 лет.







Владимир не является профессиональным военным. После срочной службы работал в строительстве. С начала проведения СВО он уже второй раз отправляется в зону боевых действий. Но теперь одна из главных мотиваций для него — это быть ближе к сыну, который сейчас находится в зоне спецоперации.



«Первый раз уходил в 2022 году добровольцем, через спецназ „Ахмат“, через Грозный. Был краткосрочный контракт на три месяца. Возвращался из госпиталя, через Самару, травма небольшая была. Сейчас восстановился и еду воевать к сыну. Договорился с руководством — иду в ту роту ВДВ, в которой работает сын», — рассказал Владимир.

Он пояснил, что подписал контракт по зову сердца, чтобы защищать Родину.





В зону спецоперации требуются люди с различными навыками.



«Все военно-учетные специальности, которые ранее приобретал человек, сейчас востребованы, все нужны, особенно с учетом того, что наша группировка, будем так говорить, ведет наступательные действия на большом количестве направлений. Мы никого ни в коем случае не ограничиваем в этом отношении», – поясняет Павел Ильинов.

Единовременная выплата при заключении контракта увеличилась и теперь составляет 1 205 000 руб.



«Денежное довольствие непосредственно в зоне выполнения специальной военной операции ежемесячно составляет от 205 тысяч рублей, в зависимости от того, на какую воинскую должность человек будет распределен», — поясняет начальник.

Участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий: выплата до 200 тысяч рублей на установку внутридомового газового оборудования, единовременная выплата 20 тысяч рублей на каждого ребенка, компенсация расходов на оплату обучения в государственных и частных профессиональных организациях Челябинской области, а также получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и т. д.