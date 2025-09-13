Южноуральцы активно начали второй день выборов

К тем, кто не может добраться до участка, члены УИК приносят бюллетени на дом

Южноуральцы не изменяют себе: приходят во второй день выборов прямо к открытию участков — фотографиями первых избирателей делятся по всей области.

Так, в Челябинске прямо с утра пришел на избирательный участок протоиерей отец Игорь (Шестаков).

В Коркино, одной из первых голосующих сегодня, 13 сентября, стала 90-летняя педагог.





Фото администрация Коркинского округа

На станции Тахталым в Кунашакском округе двери участка в 8 утра открылись одновременно с приходом голосующего.





Фото Ильдар Гиматов

В Карабаше выпускница пришла на свои первые выборы прямо в свой день рождения.





Фото «Карабашский рабочий»





К тем, кто не может добраться до участка, члены УИК приносят бюллетени на дом.





Напомним, в ходе первого дня голосования, 12 сентября, явка составила почти 17%, правом волеизъявления воспользовались свыше 430 тысяч человек.