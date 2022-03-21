Южноуральцев предупредили о метелях и гололеде

Синоптики прогнозируют порывистый ветер

Сегодня, 21 марта, в Челябинской области ожидаются метели и порывистый ветер. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололедице.

Днем ртутные столбики в регионе покажут −3, +2°C. Погода будет облачной с прояснениями, пройдут небольшие осадки в виде снега, в отдельных районах будут метели. На дорогах гололедица, в горах сильная. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также прогнозируют небольшой снег. Ртутные столбики покажут 0, +2°C. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.