Южноуральцев ждет экстремально низкое атмосферное давление

«Бонусы» — мокрый снег, гололедица и усиление ветра до 26 м/с

В Челябинской области продлено экстренное предупреждение в связи с погодой. Ее в предстоящие сутки будет определять обширный Атлантический циклон, сообщает Челябинский ЦГМС.

И без того низкое атмосферное давление (728 мм рт. ст.) к воскресенью, 3 ноября, упадет еще на 10 пунктов. На территории региона ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя и усиление ветра до штормового.

«Южный ветер усилится местами до 21—26 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем ожидается от минус 2 до плюс 3, в горах и низинах — до 5 градусов холода; днем — до минус 4», — рассказали синоптики.

В предстоящие сутки в регионе будет облачно с прояснением, местами пройдет снег, мокрый снег, на западе — сильный и очень сильный, в отдельных районах возможны метели и сильные гололедные явления — отложение мокрого снега на проводах.