Южноуральцев возмутило отсутсвие светофора на опасном участке в Сатке

Ситуацию прокомментировали в администрации города.

На отсутствие светофора на опасном участке дороги в Сатке обратили внимание жители Челябинской области. Речь идёт об улице Малая Запань, где, нет светофора на отрезке с оживлённым движением.



Проблему подняли накануне, 30 ноября, авторы телеграм-канала «Бюро наводок». По их утверждению, здесь однажды уже случилась трагедия. В 2016 года в лесополосе погиб школьник. Однако, как пишут авторы, это не стало поводом для установки светофора.

«Несмотря на мольбы родителей организовать светофор, чтобы дети переходили улицу в освещенном месте, а не срезали путь до пешеходного перехода через опасные участки, власти так не нашли средств на это. Пешеходных переходов здесь два, путь к обоим похож на квест: к первому нужно пробираться через лесополосу, гаражи и стаю бездомных собак. Ко второму — несколько километров вдоль обочины по проезжей части»,— гласит сообщение канала «Бюро наводок».

Ситуацию с переходом на участке сайту «Первый областной» прокомментировали в администрации Сатки. По словам представителя мэрии, сейчас эта тема находится в работе, однако проблема заключается не в установке светофора, а в прокладке пешеходного перехода через железнодорожные пути.

«Летом 2020 года проведено выездное совещание совместно с представителями от Южно — Уральской дирекции инфраструктуры ОАО „РЖД“, а также жителями Малой Запани. На данном совещании определены возможные варианты организации пешеходного перехода через железнодорожные пути в наиболее востребованном для жителей месте. Необходимо провести большую работу: по получению технических условий, определению источников финансирования, разработки проектно — сметной документации, что в настоящее время и делается. К сожалению все это не быстро»,— прокомментировали сайту «Первый областной» в администрации Сатки.

В мэрии добавили, что для сокращения жителей, которые пользуются пешеходными подходами к Малой Запани было увеличено число рейсов маршрута. Он ходит в наиболее востребованное время.