Южноуральцев с ментальными нарушениями научат жить самостоятельно

В будущем они смогут ходить в магазин и вести хозяйство без помощи соцработников

В Челябинской области запускают пилотную программу сопровождаемого проживания для людей с ментальными нарушениями. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер.

На два года специалисты возьмут шефство над 24 местными жителями. За это время они должны освоить какую-то профессию, трудоустроиться и повысить свое качество жизни. Восемь южноуральцев будут учиться дома, еще 16 переедут из интернатов в специальные квартиры.

«Наша цель — подготовить участников проекта к самостоятельной жизни. Вместе с социальными работниками они пройдут долгий путь к самостоятельности, обретут бытовые навыки: научатся вести домашнее хозяйство, ходить за продуктами, готовить еду, платить за коммунальные услуги, делать уборку», — отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Проект реализуют по инициативе госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Заказчиком выступает правительство региона. Поддержать проект решила «Русская медная компания», она направит на реализацию программы 31 миллион рублей. На эти деньги людям с ментальными расстройствами предоставят жилье, а также обеспечат соцработников, сопровождающих их.

«В Челябинской области мы впервые видим деньги частных инвесторов. Ранее это были деньги госкомпаний. Если 75 процентов участников данного проекта не вернутся или не будут направлены в психоневрологические интернаты, уже в течение трех лет после завершения проекта экономия средств областного бюджета составит более 15,5 млн рублей», — прокомментировала заместитель председателя ВЭБ.РФ Светлана Ячевская.

Реализовать программу предстоит благотворительному фонду помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации «Семья плюс».

Старт программы запланирован на 1 октября 2021 года.

Напомним, что весной в Челябинске открыли первую тренировочную квартиру для инвалидов, имеющих нарушения психики.

Кроме того, в Челябинской области жители с ментальными нарушениями смогут получать социальные услуги на дому и в полустационарной форме бесплатно.