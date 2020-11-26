Готова новая схема маршрутной сети агломерации Большой Челябинск

Южноуральцев просят высказать пожелания по её реализации.

В Челябинской области активно готовятся к реализации транспортной реформы. Стало известно, что создатель научно-исследовательской работы Южно-Уральский государственный университет уже презентовал новую схему маршрутной сети агломерации Большой Челябинск.

Жителей региона просят ознакомиться со схемой и внести свои предложения.

«Схема маршрутной сети уже размещена на нашем сайте — любой желающий может ознакомиться с материалами, а также оставить свои замечания и предложения до 2 декабря 2020 года. Предложения жителей будут обязательно рассмотрены участниками Рабочей группы по развитию Челябинской агломерации», — сообщает пресс-служба Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Все пожелания южноуральцев, направленные в ведомство ранее, были рассмотрены и учтены в ходе разработки новых маршрутов, входящих в Агломерацию. Неравнодушные жители прислали их более сотни. Реализовывать новую схему будут только после того, как специалисты ознакомятся с предложениями местных жителей.

Напомним, что транспортная реформа должна была стартовать 1 января 2021 года, однако сроки были перенесены. Из-за пандемии коронавируса разработчик схемы не мог провести реальное изучение пассажиропотока. Переходный период реформы транспортного обеспечения был продлен до 1 января 2022 года.