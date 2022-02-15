Социальный проект «БАНИфаций — территория особого спорта» снежинского центра помощи особенным детям и молодым инвалидам «Бумеранг добра» вступил в борьбу за победу во Всероссийском конкурсе «Ты в игре». Накануне стартовало народное голосование, которое продлится до 1 апреля. Чтобы поддержать земляков, достаточно поставить лайк.
«Поддержите наше начинание. Вам не сложно, а для нас это шанс развивать направление терапевтического спорта дальше и помогать особенным детям», — говорит куратор направлений терапевтического спорта СГОО помощи детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам «Бумеранг добра», автор проекта Юлия Кудрина.
В Челябинской области проект «БАНИфаций — территория особого спорта» развивается с 2017 года. Он направлен на создание условий для качественной реабилитации детей с ОВЗ и молодых инвалидов, проживающих в Снежинске и близлежащих городах — Каслях, Кыштыме, Озерске и других.
«За пять лет работы проекта были запущены такие направления терапевтического спорта: плавание, адаптивная физкультура (АФК) и тренажерный зал, роллерспорт и скалолазание по методике АНО «Лига мечты», иппотерапия и адаптивный конный спорт, бочче. Проведено более 3000 занятий, более 100 детей приняли участие в проекте, не менее 20 из них стали участниками и призерами соревнований по адаптивным видам спорта различного уровня», — рассказала Юлия Кудрина.
Добавим, конкурс «Ты в игре» проводится второй год подряд и направлен на поддержку проектов в сфере любительского спорта. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Демография».
На первый этап конкурса было подано 4027 заявок со всей России, в лонг-лист прошло 250 проектов, по 50 проектов в каждой из пяти номинаций. Гран-при конкурса составит один миллион рублей, а победители в каждой номинации получат по 300 тысяч рублей на развитие своих проектов.
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