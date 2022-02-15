Южноуральцев просят поддержать проект помощи особенным детям во Всероссийском конкурсе «Ты в игре»

Проголосовать за наших земляков можно до 1 апреля

«Поддержите наше начинание. Вам не сложно, а для нас это шанс развивать направление терапевтического спорта дальше и помогать особенным детям»,

— говорит куратор направлений терапевтического спорта СГОО помощи детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам «Бумеранг добра», автор проекта Юлия Кудрина.

«За пять лет работы проекта были запущены такие направления терапевтического спорта: плавание, адаптивная физкультура (АФК) и тренажерный зал, роллерспорт и скалолазание по методике АНО «Лига мечты», иппотерапия и адаптивный конный спорт, бочче. Проведено более 3000 занятий, более 100 детей приняли участие в проекте, не менее 20 из них стали участниками и призерами соревнований по адаптивным видам спорта различного уровня»,

— рассказала Юлия Кудрина.