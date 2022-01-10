Южноуральцев просят оставлять новогодние елки на контейнерных площадках

Не нужно выбрасывать деревья в мусорные баки

Праздники завершены, многие начали избавляться от новогодних елей, которыми украшали свои дома. Центр коммунального сервиса призывает жителей региона не выбрасывать хвойные растения в мусорный бак, а оставлять рядом.

Елки можно оставить на площадках для сбора крупногабаритных отходов. Также можно положить их рядом с баками на контейнерной площадке.

«Размещение елок в мусорных баках может привести к быстрому переполнению емкостей, а также невозможности их опустошения механизированным способом. Кроме того, стволы хвойников, выпирающие из контейнеров, могут создать помехи при перевалке отходов в кузов мусоровозов. Также существует риск повреждения коммунальной техники. Попавший в кузов машины древесный ствол может вывести из строя дорогостоящее прессовальное оборудование мусоровоза», — пояснили в пресс-службе ЦКС.

Добавим, что транспортирование хвойников будет осуществляться другой техникой по отдельному графику.