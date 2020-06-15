«Я сам справлюсь»: южноуральцев призвали отказаться от самолечения

При признаках болезни за помощью нужно обращаться к врачам.

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Жителей Челябинской области призывают не заниматься самолечением. Для того, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции, при первых же симптомах заболевания следует оставаться дома и вызывать врача.

«Самый заразный период у больного с коронавирусной инфекцией — именно конец инкубации, когда нет симптомов и начало заболевания. Эти симптомы минимальны — подъем температуры до 37,5 градусов и респираторные жалобы. Или потеря обоняния, вкуса. Это повод для того, чтобы вызвать врача на дом», — отмечает главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.

В случае, если вы остались недовольны работой терапевта, вы всегда можете перестраховаться и связаться с его руководством или обратиться в скорую помощь.

«Нужно вспомнить слово „бдительность“. Да, пациент вызывает врача на дом, оставаясь дома. Если он не находит общий язык, бывает, что пациент остается чем-то неудовлетворен, в таком случае он всегда может вызвать неотложную помощь, вызвать скорую помощь. У него есть возможность связаться с руководством поликлиники и объяснить, что он чувствует себя хуже, чем чувствовал вчера. Человек в ответе за свое здоровье сам», — подчеркнула главный врач ГБУЗ «Челябинский областной центр медицинской профилактики» Ольга Агеева.

Звонок руководству поможет не только остановить распространение коронавирусной инфекции, но и выявить недобросовестных сотрудников. Главное — обратиться к врачу.

«Человеку кажется, что он может помочь себе сам. Люди не обращаются за медицинской помощью. Часто говорят, что справятся и знают, как себя лечить», — комментирует ситуацию главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Челябинской области Ольга Сагалова.

Однако зачастую поражение легких доходит до 50%, а клинических симптомов при этом крайне мало. Поэтому люди считают, что могут справиться с заболеванием, как с обычным ОРЗ.