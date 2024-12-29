Южноуральцев призывают отказаться от салютов в Новый год

Прежде всего, ради безопасности

Антитеррористическая комиссия Челябинской области обратилась к южноуральцам с призывом отказаться от фейерверков в предстоящие новогодние праздники. Прежде всего, ради безопасности, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, ранеес такой же просьбой к челябинцам обратился глава города Алексей Лошкин.

По словам члена Общественной палаты региона, председателя комиссии по вопросам безопасности Евгения Савченко, такие призывы в условиях проведения специальной военной операции вызывают у него положительные эмоции.

«Сейчас не то время, когда надо устраивать шумное веселье. Многие наши ратники в это время с риском для жизни и здоровья защищают Отечество в условиях интенсивных и суровых боестолкновений. Также следует учитывать информационно-пропагандистское влияние враждебных средств коммуникаций, умеющих умело провоцировать и раздувать панику, спекулируя на тревожности населения. В том числе, используя разрывы и вспышки от запуска хлопушек и салютов», — отметил Евгений Савченко.

Он также признал разумной инициативу Госдумы обратиться в Минпромторг с предложением ограничить продажу пиротехники через маркетплейсы.

«Это позволит снизить доступность приобретения, использования фейерверков и петард в противоправных целях и выступит дополнительным препятствием для распространения некачественных товаров населению и, таким образом, предотвратит множество несчастных случаев», — полагает эксперт.

Тем же, кто без ярких фейерверков праздника себе не представляет, в МЧС напомнили правила, соблюдение которых поможет избежать травм и оставить от торжеств только приятные воспоминания.

• покупать пиротехнику только в спецмагазинах

• читать инструкции перед использованием

• не использовать пиротехнику в помещениях, не пускать салюты с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозпостроек, а также у новогодних елок во избежание пожаров

• запускать фейерверки на открытых площадках, удаленных от домов, автомобилей и мусорных контейнеров

• держаться на безопасном расстоянии (оптимальное расстояние для наблюдения за фейерверком — 40-50 шагов)

• Не допускать детей к пиротехническим изделиям