Владимир Якушев призвал южноуральцев соблюдать дистанцию и масочный режим

Полпред президента назвал напряженной ситуацию с распространением коронавируса в УрФО

Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами в регионах. В представительстве президента в УрФО участники совещания обсудили темпы распространения COVID-19, вакцинацию и снижение уровня безработицы. В Челябинской области, по данным представительства, увеличивается прирост вакцинированных, но, как и по всему округу, остается высокой степень распространения инфекции.

Полномочный представитель президента в УрФО оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции как очень напряженную. В регионах округа растет число инфицированных, а коэффициент распространения вируса составляет 1,03. Он высчитывается из количества людей, которых в среднем заражает один заболевший. По стране этот показатель равен 1,05.

«Ситуация очень напряженная. Важно сейчас вновь сфокусировать внимание на мерах профилактики. В частности, на масочном режиме. Он соблюдается крайне плохо. Необходимо активизировать проверочные мероприятия и добиваться неукоснительного выполнения правил», — поручил Владимир Якушев, добавив, что берет ситуацию на контроль.

Напомним, в Челябинской области возобновились проверки на соблюдение южноуральцами масочного режима в общественных местах. Так, в Челябинске за семь дней во время рейдов штрафы получили 290 горожан, а на семь предприятий составили протоколы за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В Магнитогорске только за минувшие выходные протоколы и предупреждения вручены 86 южноуральцам. Проходят рейды и в Копейске.

Главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Челябинской области Татьяна Василенко считает, что в регионе недостаточно соблюдаются меры профилактики распространения ковида.

«Люди болеют не от прививки, а оттого, что они заразились или в межпрививочный период в три недели, или перед прививкой. Привились и забыли о мерах предосторожности. У нас в стране одна серьезная ошибка — пренебрежение мерами профилактики. Вы видите в транспорте, чтобы все люди были в масках? Чтобы соблюдали дистанцию? Нет этого. До тех пор, пока мы не будем соблюдать все меры профилактики, к сожалению, коронавирусная инфекция будет с нами. Но ведь так несложно соблюдать их», — сказала Татьяна Василенко.

Между тем в области растут темпы вакцинации от инфекции. По данным представительства, за минувшую неделю в округе первый компонент вакцины получили еще 52 тысячи человек. Наибольший прирост по количеству вакцинированных наблюдается в Челябинской и Свердловской областях. План по вакцинации 60 процентов населения в среднем по регионам выполнен на 63 процента. В Челябинской области каждые выходные работают мобильные нестационарные пункты вакцинации в ТРК, на вокзалах, спортивных объектах, в больницах. За минувшие выходные в Челябинской области привилось рекордное число южноуральцев — 3589 человек.

В полпредстве обсудили и снижение показателей безработицы. Регионы Уральского федерального округа вышли на допандемийные показатели по занятости. За прошедшую неделю количество официально зарегистрированных безработных в УрФО снизилось на 900 человек. В Челябинской области за последние месяцы безработица сократилась в четыре раза и уже в августе достигла показателей февраля 2020 года — 1,2%. По данным главного управления по труду и занятости региона, в области увеличивается число вакансий.