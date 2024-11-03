Южноуральцев пригласили принять участие в акции ко Дню народного единства

Она проходит в онлайн-формате

Жителей Челябинской области пригласили принять участие в онлайн-акции, приуроченной ко Дню народного единства. Участникам предлагают поздравить южноуральцев и рассказать, за что они любят Челябинскую область. Готовые текст, фото или видео нужно разместить на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники» с хештегом #нашдомЮжныйУрал, сообщили в управлении общественных связей правительства Челябинской области.

«Акция призвана продемонстрировать единство и сплоченность южноуральцев, а также любовь к родному краю»,— уточнили в управлении.

Лучшие поздравления опубликуют на страницах правительства Челябинской области в социальных сетях в праздничный день.

В День народного единства в Челябинске пройдут различные мероприятия. В Челябинске праздник с размахом отметят в парке Гагарина.