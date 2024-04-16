В Челябинской области начался прием заявок для участия во всероссийском конкурсе «Семья года», об этом сообщило региональное министерство социальных отношений.
«Каждая южноуральская семья по-своему уникальна, и замечательно, что есть возможность рассказать о себе на всю страну. Приглашаю семьи региона поучаствовать, поддержать хорошую, сложившуюся за много лет традицию. Приятно отметить, что с каждым годом конкурс становится все более популярным, а это означает, что на Южном Урале все больше семей, где царит настоящая гармония, доверие и взаимопонимание всех поколений», — отметила Ирина Буторина.
Сначала семьи-участники пройдут отбор на муниципальном уровне, а затем — на областном. Победителей объявят 25 мая. Они получат возможность представить Челябинскую область на всероссийском этапе.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
— «Многодетная семья»;
— «Молодая семья»;
— «Сельская семья»;
— «Золотая семья»;
— «Семья — хранитель традиций».
Подать заявку на участие можно в управлении социальной защиты по месту жительства.
Конкурс «Семья года» проводится ежегодно, однако в Год семьи он имеет особое значение. Организаторами конкурса выступают Министерство труда России совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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