Южноуральцев приглашают принять участие в конкурсе «Минута памяти»

Жителям Челябинской области нужно записать видео с рассказом о своем родственнике, участвовавшем в ВОВ

Жителей Челябинской области приглашают принять участие в патриотическом конкурсе «Минута памяти». Южноуральцам нужно снять минутное видео с рассказом о своем родственнике, участвовавшем в Великой Отечественной войне, смонтировать и выложить в Клипах «ВКонтакте» с хэштегом #минутапамяти2022, сообщили в пресс-службе Всероссийского форума классных руководителей.

Организаторы конкурса считают, что истории, записанные простым человеческим языком, помогут сохранить память о подвиге советских солдат на долгие годы, а также помогут детям и подросткам до конца осознать весь героизм сражавшихся на войне за свою Родину.

«Современных детей и подростков от войны отделяет примерно четыре поколения. Поэтому совершенно естественно, что они не до конца осознают весь героизм советских людей. Детям очень важно знать свои корни, своих дедов и прадедов, которых они, возможно, никогда и не видели. И благодаря таким конкурсам и другим патриотическим проектам разрыв поколений сокращается. Сохранять память, чтобы передавать ее поколениям, очень важно. Именно поэтому я призываю южноуральцев, особенно детей и подростков, принять участие в конкурсе „Минута памяти“»,— сказала член центрального штаба общероссийского движения «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова.

Авторы лучших видео получат призы от Всероссийского форума классных руководителей. Оценивать ролики будут в нескольких номинациях. Итоги подведут 11 мая 2022 года. Ознакомится с условиями конкурса можно на странице форума в соцсети «ВКонтакте».