Южноуральцев приглашают принять участие в конкурсе «Лидеры России. Команда»

В этом сезоне в нем будут оценивать умение работать в коллективе

Южноуральцев приглашают принять участие в конкурсе «Лидеры России. Команда». В этот раз он нацелен на коллективную работу, а значит, в нем будут оценивать умение работать вместе.

«Сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Тоже уже говорили об этом не один раз. Не случайно, что в новом сезоне конкурса „Лидеры России“ заявки на участие подаются не индивидуально, а именно в составе команды, скажем так, команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь», — подчеркнул президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики Российской Федерации.

Заявки от управленческих команд принимаются до 29 декабря. В команде должно быть пять человек в возрасте от 18 до 55 лет с опытом руководящей работы от двух лет.

Целью проекта является поддержка перспективных управленцев, а также развитие их потенциала.

Кроме того, после обсуждения поддержки лидеров президент призвал обратить внимание на модернизацию системы образования в условиях развития ИИ. Также Владимир Путин поставил задачу оптимизировать отраслевую структуру занятости с помощью ресурсов из сфер, где произойдет разгрузка за счет внедрения ИИ.