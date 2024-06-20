Южноуральцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Русская цивилизация»

Награждение победителей состоится в День народного единства в Москве

С 12 июня по 12 октября Федеральное агентство по делам национальностей проводит VIII Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». В конкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.



По результатам конкурса жюри, в состав которого входят известные в России и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты, определит лучшие работы.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Уникальная природа», «Лица и поколения» и «Традиции большой страны».

По словам организаторов, популярность фотоконкурса с каждым годом растет. Свои работы отправляют не только российские фотографы, но и фотографы со всего мира. В 2023 году было отправлено 19 161 работа.

Напомним, ежегодно фотоконкурс проводится с целью содействия гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов России в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики».