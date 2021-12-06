Южноуральцев приглашают поучаствовать во II Всероссийском «Е‑ДИКТАНТЕ»

Принять участие могут все желающие в возрасте от 12 лет

Южноуральцев приглашают поучаствовать во II Всероссийском «Е-ДИКТАНТЕ». Принять участие могут все желающие в возрасте от 12 лет. Главной целью является популяризации знаний об энергосбережении в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации города.



«Е-ДИКТАНТ» проводится второй раз и собирает тысячи неравнодушных жителей со всей страны, помогая не только проверить свои знания в этой области, но и подсказывая, как грамотно потреблять энергетические ресурсы и экономить семейный бюджет.



Всероссийский диктант — это интерактивный онлайн-тест, который проводится на территории всей России в два этапа. Первый этап является отборочным и проводится в период с 18 ноября по 7 декабря 2021 года. А второй этап проводится 11 декабря 2021 года. Все участники второго этапа получат электронные дипломы участника «Е-ДИКТАНТА».



Кроме того, все участники второго этапа диктанта принимают участие в лотерее, для чего каждому из них присваивается индивидуальный номер. В прямом эфире оргкомитет с использованием генератора случайных чисел отбирает 20 победителей лотереи. По результатам мероприятия будут определены те, кто получат дипломы и ценные призы.

