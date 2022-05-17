Южноуральцев приглашают поучаствовать в образовательном проекте для блогеров

Стартовала регистрация на второй сезон «ТопБЛОГ»

Южноуральцев приглашают принять участие в новом сезоне образовательного проекта «ТопБЛОГ». Регистрация открыта и продлится до 23 мая. Участников научат создавать контент и развивать свои социальные сети, сообщает ЦУР Челябинской области.

В этом году программа будет акцентирована на работе с российскими социальными сетями: «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, «Яндекс.Дзен», RUTUBE и YAPPY. Также будущим блогерам будут доступны еще три направления: «Про образование» для педагогов и сотрудников образовательных учреждений, «Школьный паблик» для тех, кто ведет страницы образовательных организаций в соцсетях, и «Про управление» для госслужащих, пресс-секретарей и SMM-специалистов органов власти.

Для участия в проекте необходимо пройти регистрацию на сайте проекта. Далее участник получит задания, за выполнение которых можно получить специальные баллы — ТопКоины. Те, кто дойдет до конца, получат актуальные знания по ведению своего блога, профессиональное портфолио, возможность отправиться в блог-тур по России и даже шанс заключить рекламные контракты.

Участники первого сезона и сейчас продолжают свой блогерский путь. Участница из Челябинска Алена Белялова в прошлом году выбрала для себя направление «ТикТок Музыка». Девушка писала песни, но сейчас продолжает блогерство в другом направлении.

«В „ТопБЛОГ“ такая система: смотришь лекцию — получаешь задание — адаптируешь его под свое направление и блог — снимаешь, пишешь — выкладываешь. Выполнение этих действий и дает результат — возможность сразу же применять знания из лекций для развития своего аккаунта. Сейчас я веду блог на тему саморазвития, как воплощать свои цели в балансе, без выгорания. Там я на примере коротких жизненных историй рассказываю, как не бояться ошибок, снова и снова начинать все сначала и научиться любить себя», — поделилась Алена Белялова.

У участников будут свои звездные и профессиональные наставники. В прошлом году это были известная телеведущая Лена Летучая, актриса Наталья Медведева, певица и блогер MIA BOYKA. Кто будет наставником в этом году, организаторы пока держат в тайне.