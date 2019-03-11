/ Южноуральцев приглашают посетить музыкальный спектакль «Лютневые удовольствия»

Программу исполнит ансамбль старинной музыки «CANTO VIVO».

Челябинцы и гости города приглашаются на музыкальный спектакль «Лютневые удовольствия». Музыку эпохи Возрождения исполнит ансамбль старинной музыки «CANTO VIVO».

Программа носит такое название не случайно. Удивительная музыка, написанная 400 лет назад, вновь предстанет перед вами в первозданном звучании, исполненная на исторических инструментах — лютне и барочной гитаре. Сочинения, написанные в Европе в XVI — XVII веках, и сегодня не потеряли своей свежести. Произведения некогда знаменитейших композиторов — Джона Доуленда, Сантьяго де Мурсии и других — доставлявшие наслаждения публике при всех королевских дворах и сейчас способны усладить слух самого взыскательного слушателя. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской государственной филармонии.

Посетить спектакль можно 12 марта в 18:30 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Приобрести билеты можно в кассах города, цена варьируется от 300 до 600 рублей.