Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.96 +0.12 74.57 +0.15
Челябинск
сейчас
 
+4 °C
завтра
 
+2 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Южноуральцев приглашают посетить музыкальный спектакль «Лютневые удовольствия»

Южноуральцев приглашают посетить музыкальный спектакль «Лютневые удовольствия»

Программу исполнит ансамбль старинной музыки «CANTO VIVO».
сегодня в 09:00
  |  Общество

Челябинцы и гости города приглашаются на музыкальный спектакль «Лютневые удовольствия». Музыку эпохи Возрождения исполнит ансамбль старинной музыки «CANTO VIVO».

Программа носит такое название не случайно. Удивительная музыка, написанная 400 лет назад, вновь предстанет перед вами в первозданном звучании, исполненная на исторических инструментах — лютне и барочной гитаре. Сочинения, написанные в Европе в XVI — XVII веках, и сегодня не потеряли своей свежести. Произведения некогда знаменитейших композиторов — Джона Доуленда, Сантьяго де Мурсии и других — доставлявшие наслаждения публике при всех королевских дворах и сейчас способны усладить слух самого взыскательного слушателя. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской государственной филармонии.

Посетить спектакль можно 12 марта в 18:30 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Приобрести билеты можно в кассах города, цена варьируется от 300 до 600 рублей.

Общество
В Челябинске может появиться многофункциональный концертный зал
28.02.2019
В Челябинске может появиться многофункциональный концертный зал
Общество
В Челябинске состоится очередной концерт в рамках международного фестиваля «Фрау орган»
27.02.2019
В Челябинске состоится очередной концерт в рамках международного фестиваля «Фрау орган»
Общество
Южноуральцев приглашают на концерт в рамках фестиваля «Фрау орган»
25.02.2019
Южноуральцев приглашают на концерт в рамках фестиваля «Фрау орган»
Культура
Концерт в память о руководителе «Уральского диксиленда» состоится в филармонии
15.02.2019
Концерт в память о руководителе «Уральского диксиленда» состоится в филармонии
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Постное меню появилось в большинстве ресторанов Челябинска
сегодня в 17:54
Постное меню появилось в большинстве ресторанов Челябинска
Хоккей
В семье форварда «Трактора» Александра Шарова ожидается пополнение
сегодня в 17:11
В семье форварда «Трактора» Александра Шарова ожидается пополнение
Происшествия
В Челябинской области обнаружили тела двух мертвых женщин
сегодня в 17:11
В Челябинской области обнаружили тела двух мертвых женщин
Происшествия
В Следственном комитете рассказали подробности о смерти бездомной на ЧТЗ
сегодня в 16:21
В Следственном комитете рассказали подробности о смерти бездомной на ЧТЗ
Общество
Власти Челябинска начали подготовку к весенним паводкам
сегодня в 16:09
Власти Челябинска начали подготовку к весенним паводкам
Общество
Расследование гибели ребенка в Троицке находится на контроле Бориса Дубровского
сегодня в 15:46
Расследование гибели ребенка в Троицке находится на контроле Бориса Дубровского
Спорт
Сергей Ковалев вызвал на бой Дмитрия Бивола
сегодня в 15:13
Сергей Ковалев вызвал на бой Дмитрия Бивола
Происшествия
Пьяными на рабочем месте застали врачей больницы в Верхнем Уфалее
сегодня в 15:01
Пьяными на рабочем месте застали врачей больницы в Верхнем Уфалее
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6