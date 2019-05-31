/ Южноуральцев приглашают попробовать выжить вдали от цивилизации

Поучаствовать в шоу «Таежный герой» могут все желающие от 18 до 35 лет.

Организаторы приглашают к участию южноуральцев в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого нужно отправить заявку до 17 июня на электронную почту centr_ex-turizm@mail.ru с пометкой «Таежный герой». Также необходимо зарегистрироваться на АИС «Молодежь России» и заполнить анкету в разделе «Открытая спортивно-туристская игра “Таежный герой”».

— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Южноуральцев приглашают попробовать свои силы в спортивно-туристской игре «Таежный герой». Вдали от цивилизации участники, разделенные на команды, должны будут построить себе жилище, добыть еду и воду. С собой у каждого будет строго ограниченный список вещей — комплекты одежды, личная аптечка, предметы гигиены. Отклоняться от списка нельзя, у игры существуют жесткие правила.Игра состоится в городе Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе России.