Южноуральцев приглашают написать диктант по немецкому языку

Акция Tolles Diktat объединяет участников из 34 стран

Жителей Челябинской области приглашают принять участие во Всероссийской акции Tolles Diktat — 2021. Она проходит в рамках Года Германии в России и приурочена к Международному дню родного языка, который учрежден ЮНЕСКО в 1999 году. Акция будет проходит с 19 по 24 февраля 2021 года, принять участие в ней может любой желающий.

«19 февраля в 13:00 по московскому времени состоится онлайн-трансляция диктанта, зарегистрироваться на которую можно по ссылке и подключиться — из любой точки мира. При регистрации необходимо указать уровень владения немецким языком: A1, A2 и B2. Текст для уровня С не предусмотрен. Трансляция станет доступна в личном кабинете в указанное время. После написания диктанта участник сохраняет свою работу и ему становится доступен оригинал текста. Это позволит провести самостоятельную проверку и увидеть свои ошибки», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

После выполнения задания в личном кабинете можно будет скачать сертификат участника на имя, которое будет введено во время регистрации.

В 2020 году к акции присоединилось почти 70 тысяч участников из 34 стран.